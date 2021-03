Da bi bilo po preverjanju svobode medijev dobro premisliti tudi o preverjanju svobode tožilcev, s pismom Svetu Evrope opozarja Društvo državnih tožilcev. "V državnem tožilstvu sem že več kot 20 let. V teh letih se takšnih pritiskov ne spomnim," pravi Mirjam Kline, predsednica Društva državnih tožilcev Slovenije. Ta še pojasnjuje, da je eden glavnih pritiskov prav gotovo neimenovanje državnih tožilcev. A to še ni vse – dva evropska tožilca bi morala že prvega marca pričeti z delom, a jima je to onemogočeno. Vlada se namreč še vedno ni seznanila z njunim imenovanjem – menda zato, ker so predlagani tožilci zaradi starih postopkov zoper Janeza Janšotrn v njegovi peti.

"Politizacija tožilstva je zelo nevarna, takoj ko se vpliva na izbor tožilcev, ki preferirajo vladajoče stranke ali premierja, saj se konec koncev vpliva tudi na sodišča in na odločitve sodišč, ki bi bile sprejete," pojasnjuje Klinetova. Medtem prav premier konstantno, tudi v nedavnem pismu Evropski komisiji, navaja, da je vladavina prava v Sloveniji ogrožena, saj je pravosodje v rokah globoke države. "Zame osebno vladavina prava ni blatenje konkretnih državnih tožilcev, če njihova odločitev ni pogodu vladajočim," še nasprotuje Klinetova.