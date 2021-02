Nestrpnost in sovraštvo se z družbenih omrežij selita na fasade objektov

Mineva že skoraj leto dni epidemije, izrednih razmer in 'lockdowna', zato smo kot posamezniki in družba verjetno že na robu obupa. Vse to se odraža v nestrpnih in sovražnih objavah na družbenih omrežjih, selijo pa se tudi na fasade objektov. V letu 2020 je policija zaradi spodbujanja sovraštva spisala kar 50 kazenskih ovadb, kar je trikrat več kot leto poprej. Zato koalicijski poslanci pozivajo k sklicu nujne seje. Opozicija pa se odziva: težko z njimi razpravljamo o problemu nestrpnosti, ko pa so sami velik del njenega izvora.

icon-expand