Nestrpnost v slovenski družbi: kaj lahko pričakujemo v predvolilnih bojih?

V času demokracije, ko bi se morali zavedati, kje se končajo naše pravice in kje se začnejo pravice drugega, se prej zdi, da se od tega odmikamo, kot pa da k temu stremimo. Spoštovanje demokracije naj bi bivalo ravno v njenem domu, parlamentu, a med politiki v državnem zboru vladajo zbadanje, žaljivke, ostre besede in obtoževanje. V družbi pa na drugi strani vladata razdeljenost in nestrinjanje. Tudi državljani so vse bolj nestrpni in nastrojeni proti politikom, kar so naše kamere včeraj posnele kar dvakrat. Kako politični diskurz vpliva na prebivalce in kaj lahko pričakujemo v predvolilnih bojih?