Tesne volitve v Izraelu: Ganc poziva k vladi narodne enotnosti

Izidov volitev še niso objavili, vzporedne volitve pa kažejo na tesno tekmo med Benjaminom Netanjahujemin Benijem Gancem. Po zaprtju volišč v torek zvečer so izidi vzporednih volitev izraelskih medijev pokazali, da naj bi Netanjahujeva stranka Likud v 120-članskem knesetu dobila med 31 in 33 poslanskih sedežev, Modra in bela stranka pod vodstvom Ganca pa med 32 in 34.

Vzporedne volitve kažejo na tesne izide

Izraelska televizija Kanal 13 je ob tem danes objavila popravljene izide vzporednih volitev, ki kažejo, da naj bi levosredinski tabor dobil skupno 59 mandatov, desni tabor, na katerega se opira Netanjahu, 53. Netanjahujev Likud naj bi sam dobil 30 mandatov, Modra in bela stranka pa 32. Na tretjem mestu je s 15 mandati Združena arabska lista. Na zadnjih parlamentarnih volitvah aprila letos se je ta televizija s svojimi vzporednimi volitvami najbolj približala končnemu rezultatu volitev.