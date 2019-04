Netanjahu napovedal priključitev naselbin na Zahodnem bregu

Netanjahujeva sobotna napoved gre predvsem v smeri pridobivanja glasov skrajne desnice v njegovem predvolilnem boju z Benijem Gancem in njegovo desno Modro in belo stranko.

A na tem območju se je naselilo na tisoče judovskih naseljencev - po nekaterih ocenah več kot pol milijona - in če bi si jih Izrael priključil kot svoje ozemlje, bi bil to verjetno končni udarec za predvideno rešitev bližnjevzhodnega konflikta z vzpostavitvijo dveh držav, Izraela in Palestine.

Spodbujen s potezo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ko so ZDA priznale suverenost Izraela nad sirsko Golansko planoto, ki jo je Izrael prav tako zasedel leta 1967, je Netanjahu zdaj ocenil, da je čas za "naslednjo fazo" in za priključitev Zahodnega brega.

"Ali bomo sposobni zagotoviti našo varnost in nadzor nad nujnimi območji v Judeji in Samariji (na Zahodnem bregu)? Videli smo, kaj smo dobili, ko smo se umaknili iz Gaze," je dejal. Izrael se je z območja Gaze umaknil leta 2005, nato pa je nadzor nad to palestinsko enklavo prevzelo skrajno palestinsko gibanje Hamas, s katerim vseskozi prihaja do incidentov.

Glavni palestinski pogajalec Sajeb Erekat je dejal, da ga Netanjahujeve napovedi ne presenečajo. "Izrael bo še naprej veselo kršil mednarodno pravo, dokler ga bo mednarodna skupnost nagrajevala s tem, da ne bo nobene kazni," je dejal Erekat in izpostavil podporo Trumpove administracije. "Nadaljevali bomo naše iskanje pravice, tako preko mednarodnih forumov kot tudi na mednarodnem kazenskem sodišču," je še dejal palestinski predstavnik.