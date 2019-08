Slepi potnik: netopir na letalu na 11.000 metrih prestrašil potnike

Na letu Spirit Airlines se je zgodil nenavaden dogodek, in sicer je po kabini prosto letal netopir. Ta se je očitno skrival nekje v letalu, približno pol ure po vzletu, ko je letalo že bilo na potovalni višini, pa se je odločil, da se pokaže.

Nekatere potnike je na letu med Severno Karolino in New Yerseyjem zajela rahla panika, ko jim je zelo nizko nad glavami letal netopir. Številni so ga posneli, letel je višje, kot pripadniki njegove vrste kadar koli počno, in tako hitro, da je večina mislila, da gre za manjšo ptico. V posnetkih je slišati krike groze, vzklike, naj ga primejo, in tudi smeh, tako netopir kot potniki niso imeli izhoda v sili, saj se je netopir prikazal pol ure po vzletu.

Nikomur pravzaprav ni bilo jasno, kako se je netopirju uspelo pretihotapiti na letalo, ga pa je na koncu ujel potnik s pomočjo knjige in lončka, piše CNN. Netopirja so nato spravili na stranišče, kjer je "varno letal", dokler niso prispeli do cilja, kjer so ga prevzeli veterinarji in potrdili, da netopir ni poškodovan.

Netopirjev ni tako lahko ujeti, tako da je manever s knjigo in lončkom vreden pohvale:

Na 14-urnem letu v London odkrili slepega potnika – ptico Na januarskem letu Singapore Airlinesa v Heathrow je bilo več potnikov, kot jih je kupilo letalsko karto.Po 12 urah letenja je namreč ptica le poletela in posadka se je podala na lov. Za zdaj še ni jasno, kako je ptica sploh prišla na krov, ujeti jim jo je uspelo s pomočjo potnikov. Kje se je skrivala 12 ur, ni pojasnjeno, Singapore Airlines je le potrdil, da so imeli slepega potnika na letu med Singapurjem in Londonom. Po pristanku v Londonu so ptico predali pristojnim službam, ki so jo dali v karanteno.