Republikanci izgubljajo še senat, Trumpovi privrženci zavzeli Washington

Ameriški kongres bo na skupni seji obeh domov, predstavniškega doma in senata, dokončno potrdil izid predsedniških volitev. V Washingtonu je vse bolj napeto. Že od jutra se v ameriško prestolnico na proteste zgrinjajo privrženci predsednika Donalda Trumpa, ki poraza noče priznati in še vedno širi teorije zarote. Mestne oblasti se bojijo izbruhov nasilja, zato so prepovedale nošenje orožja in na pomoč poklicale nacionalno gardo. Poleg tega so Trumpu in republikancem nov udarec zadali še volivci v Georgii, ki so, kot kažejo neuradni rezultati, v senat izvolili kandidata demokratov.