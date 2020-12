Neuradno: Fafangel se v strokovno skupino za zdaj ne želi vrniti

Gantar si strokovno skupino želi prenoviti in si močno prizadeva, da bi se vanjo vrnil Mario Fafangel, ministra pa čudi, zakaj si je skupina čez noč premislila in v nedeljo pristala na začasno sproščanje ukrepov, vse to je dosedanja vodja te skupine Bojana Beović slišala iz medijev. Na sejo vlade Beovićeva tokrat odhaja kot strokovnjakinja, ki bo tam povedala svoje osebno mnenje in ne v imenu skupine. Gantar si želi si, da bi vodenje skupine prevzel Fafangel, vendar se ta po naših neuradnih informacijah za zdaj v strokovno skupino ne želi vrniti. Gantarja naj bi motilo tudi to, da je Beovićeva postala nova predsednica zdravniške zbornice.