Bo Evropska komisija Hrvaški prižgala zeleno luč za vstop v schengen?

Evropska komisija odloča o pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengensko območje - neuradno naj bi ocenili, da naša južna soseda izpolnjuje tehnične pogoje. Hrvaški evropski poslanci so v pismu pozvali, naj se "komisija upre poskusu politizacije procesa vstopanja Hrvaške v schengen s strani slovenskih evroposlancev".

Odhajajoča Evropska komisija predsednika Jean-Clauda Junckerja bo danes obravnavala in predvidoma tudi sprejela oceno pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengensko območje. Po neuradnih informacijah naj bi ocenila, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengen. Evropska komisija naj bi oceno tako objavila tik pred iztekom mandata - medtem ko so slovenski evropski poslanci pred dnevi pozvali, naj odločitev o pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengensko območje sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. O pripravljenosti Hrvaške na schengen bi morala odločati nova komisija, je v petek v Bruslju poudaril tudi premier Marjan Šarec- a slednji konec septembra na vprašanje, ali bo Slovenija vložila veto na vstop ni odgovoril naravnost: "Slovenija bo ravnala tako, kot se bo v tistem trenutku pokazalo, da je prav in v interesu Slovenije", in dodal, da če bo Evropska komisija ravnala politično, bo tako storila tudi Slovenija.

Oceno naj bi Evropska komisija danes objavila v obliki sporočila, ki naj bi vključevalo podroben opis izpolnjevanja meril. Komisija naj bi tudi jasno povedala, da je zadeva zanjo končana in da se k temu vprašanju ne bo več vračala.

Slovenska komisarka Violeta Bulc naj bi sicer po neuradnih informacijah opozorila, da zdaj ni pravi čas za takšno odločitev, temveč bi bilo treba prej zagotoviti normalno delovanje schengenskega prostora. Na več mejah med sedanjimi članicami schengna je namreč že nekaj časa vzpostavljen nadzor na meji. Hrvaški evropski poslanci: Evropska komisija se mora upreti poskusu politizacije procesa vstopanja Hrvaške v schengen s strani slovenskih evroposlancev Na drugi strani so v ponedeljek hrvaški poslanci v Evropskem parlamentu v pismu pozivali komisijo, naj potrdi vstop naše južne sosede v schengensko območje. "Evropska komisija se mora upreti poskusu politizacije procesa vstopanja Hrvaške v schengen s strani slovenskih evroposlancev, mora ostati politično nepristranska ter na podlagi objektivnih meril sprejeti odločitev o tehnični pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengensko območje," so zapisali v pismu, pod katerega so se podpisali vsi hrvaški evropski poslanci.

Romunija in Bolgarija na vstop v schengen čakata že več let. FOTO: Shutterstock