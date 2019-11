Zaradi neurij smrtne žrtve v Italiji, Franciji in Grčiji

Zaprta je še avtocesta med Torinom in Piacenzo, promet pa je oviran še na več drugih avtocestah in cestah v Liguriji in Piemontu na severozahodu Italije. V Piemontu so sicer preventivno na varno prepeljali okoli 520 ljudi.

Posebej hudo je bilo tudi v Genovi, kjer so obilne padavine poplavile številne kleti, podvoze in zgradbe, več ulic pa so zasuli zemeljski plazovi.

V teh dveh deželah so novembra zabeležili več padavin kot v povprečju v celotnem letu, so sporočili italijanski meteorologi.

V Franciji umrle štiri osebe

Z obilnim deževjem se že več dni soočajo tudi na jugu Francije, kjer so prav tako zaprte številne ceste. Med Nico in pristaniškim mestom Toulon ne vozijo vlaki. V departmaju Var so zabeležili najmanj štiri smrtne žrtve, več ljudi pa je bilo poškodovanih.

Enega človeka so našli mrtvega v vasi Muy, severno od Saint-Tropeza. Nedaleč od kraja, kjer so našli truplo, se je v soboto zvečer prevrnil čoln s tremi gasilci in tremi civilisti. Takrat so javili, da pogrešajo enega od civilistov. Umrl je tudi moški, ki so ga našli v avtomobilu v vasi Cabasse, nekaj deset kilometrov zahodno od vasi Muy. V vasi Saint-Atonin-du-Var pa še vedno pogrešajo starejšega moškega, ki je ponoči med močnim deževjem zapustil hišo.