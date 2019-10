Neurja in poplave pustošile po jugu Francije, v Španiji in Italiji

Silovita neurja s poplavami so divjala na jugu Francije, v Španiji in Italiji. V Španiji je umrla ena oseba, o dveh žrtvah poročajo tudi iz Italije. V Franciji so evakuirali več kot 1000 ljudi.

V Španiji najhuje v Kataloniji in na Balearih

V Španiji se je neurje razbesnelo predvsem v Kataloniji, kjer so morali zapreti številne poplavljene ceste, in na Balearskih otokih, vključno s turističnima Majorko in Ibizo. Slabo vreme je terjalo eno smrtno žrtev, pet oseb še pogrešajo.

V katalonski provinci Tarragona reševalci iščejo 70-letno mater in njenega 40-letnega sina. Bivala sta v bungalovu, ki ga je odnesla reka Francoli, ki je prestopila bregove. Pogrešajo še tri osebe, ki so bile v času neurij v avtomobilu. Na Majorki in Ibizi je neurje povzročilo poplave in podiralo drevesa, že v torek je bil precej moten letalski promet.

V Franciji evakuirali več kot 1000 ljudi

Na jugu Francije je neurje povzročilo veliko gmotno škodo in ohromilo promet. Oblasti so za deset departmajev razglasile oranžno opozorilo. Neurje je ruvalo drevesa in odkrivalo strehe, o žrtvah pa zaenkrat niso poročali.