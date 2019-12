Neurja na jugu Francije terjala dve življenji, več tisoč gospodinjstev brez elektrike

V delih jugozahodne Francije se še vedno spopadajo z močnim vetrom in poplavami. Veter, ki je v noči na petek zajel jug Francije, je dosegal hitrosti do 140 kilometrov na uro. Močan veter vztraja tudi danes. V občini Millau so izmerili rekordnih 142 kilometrov na uro, kar je najmočnejši sunek vetra v zadnjih 20 letih. Medtem so na Korziki zabeležili sunke vetra, ki so dosegali do 175 kilometrov na uro.

V departmaju Lot-et-Garonne je upokojenca ujel tok vode v bližnjem potoku, ko je skušal izprazniti svoj nabiralnik. Njegovo truplo so našli v soboto, okoli 24 ur potem, ko so ga pogrešili.