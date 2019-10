Temperature krepko nad 20 stopinj in sonce. Takšno jesen imamo te dni. Nimajo pa takšne sreče pri sosedih, kjer narava kaže povsem drugačen obraz. Poplavljanje rek, ruvanje dreves, celo tornado so dogodki iz Italije, Španije in Francije. Pri naših zahodnih sosedih pa sta v poplavah umrla dva človeka.