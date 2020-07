Neurja povzročila precej težav, največ dela za gasilce

Marsikje po državi je včeraj vreme povzročilo precej težav, hudo uro so imeli tudi na Koroškem: na Ravnah, Prevaljah, Kotljah, na delu so bili tudi slovenjgraški gasilci, v večini primerov pa so pomagali črpati vodo iz objektov, odstranjevali so tudi podrta drevesa. Voda je zaradi obilnih padavin vdrla tudi v športno dvorano na Ravnah. Neurja in nevihte so sicer zajela precejšen del države. Gasilci so v večini primerov morali posredovati zaradi črpanja meteorne vode iz kleti, marsikje je klestila toča, veter je podiral drevesa. Tudi udari strel so povzročili nekaj škode.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:18 audio-control-play-line Iz SVETA: Zaradi udara strele zagorel hlev 02:40 audio-control-play-line Iz SVETA: Huda ura na Koroškem icon-chevron-left icon-chevron-right