Neurje v Španiji terjalo najmanj šest žrtev, španski premier obljubil pomoč

Običajno sončni jugovzhod Španije je pogreznjen v blato in sivino. Španijo je namreč zajelo neurje s poplavami, kakršnih ne pomnijo že najmanj 100 let. Najhuje je na območju Andaluzije, Murcie in Valencie. Neurje je terjalo najmanj šest smrtnih žrtev, več tisoč ljudi so evakuirali. Reke so prestopile bregove, ceste so se spremenile v blatne hudournike, ki odnašajo vse pred seboj.

Španski premier Pedro Sanchezje ob obisku območij, ki so jih prizadela neurje in poplave, žrtvam obljubil pomoč. Močni nalivi so povzročili hude težave v prometu. Zaradi naraslih voda, ki so zaenkrat zahtevale šest življenj, so evakuirali več kot 3500 ljudi, vode pa so odnesle številne hiše in avtomobile.

Sanchez si je škodo ogledal s helikopterjem in družinam preminulih izrazil sožalje. Prav tako je dejal, da bo vlada storila vse, kar lahko, da pomaga preživelim. Dejal je, da bo Španija vsem pomagala "vsaj toliko, da bodo lahko popravili veliko materialno škodo, ki jo je povzročil ta izreden vremenski dogodek". Dodal je, da se mora raven voda znižati, preden lahko ocenijo višino škode.

Prizadete so province Valencija, Murcija in vzhodna Andaluzija. Neurje se je sedaj pomaknilo na vzhod in povzročilo poplave tudi v provinci Malaga. V Sevilji so zaprli vse javne parke, v Murciji pa so v petek zaradi poplav zaprli letališče.

Zaradi neurja je po jugovzhodu Španije moten tudi železniški promet, več povezav pa je začasno prekinjenih. Dva letala, ki naj bi pristala na Ibizi, so preusmerili na drugo letališče, še dva leta tja pa sta bila zaradi slabega vremena odpovedana.