Hudo neurje na severozahodu Evrope, v Belgiji pustošil tornado

Po severozahodni Evropi pustoši Henk, prvo večje neurje novega leta. Močno večdnevno deževje je v številnih državah povzročilo obsežne poplave, v Veliki Britaniji in Belgiji pa zahtevalo po najmanj eno smrtno žrtev. Na severu Belgije je sled uničenja pustil celo tornado. Ponekod v Franciji so razglasili najvišjo stopnjo ogroženosti, pomoč pa ji je ponudila tudi Slovenija, in sicer enoto za prečrpavanje vode z dvema črpalkama. Na stotine ljudi je moralo zapustiti domove, marsikje na severu so brez elektrike in pitne vode. Na jugu Nizozemske je popustil nasip, zato so evakuirali prebivalce, ki na eni od rek živijo na plovilih. Raven vode pa se znova dviguje tudi ponekod v Nemčiji.