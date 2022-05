Ponekod po Sloveniji se je razbesnelo neurje, še najbolj na Dolenjskem. Najhuje, po pričevanjih domačinov in tamkajšnjih prostovoljnih gasilcev, pa je bilo na območju občine Straža in v Dolenjskih Toplicah. Padala je toča, gasilci pa so iz avtomobila, ki je obtičal v narasli vodi, reševali družino: voznika in dva otroka. Katere vasi so najbolj prizadete, kakšna je škoda in kaj pravijo domačini?