Neurje podiralo drevesa, več deset tisoč ljudi je ostalo brez elektrike

Nevihtni sistem je prečkal našo državo in prav tako povzročil precej težav in škode. Prvi pas močne nevihtne linije se je usmeril proti Savinjski in prešel pas med Celjem in Mariborom. Orkanski veter je odkrival strehe in podiral drevesa, več deset tisoč ljudi je bilo tudi nekaj časa brez elektrike. Znova je neurje precej prizadelo občino Šoštanj. Gasilci in predstavniki civilne zaščite so bili danes na terenu že od jutra. Če so dopoldan še prekrivali strehe in odvažali drevje s cest, so hkrati že pogledovali v nebo, saj je popoldan Slovenijo prečkala nova nevihtna linija. Šoštanj je dosegla okoli treh popoldne in povzročila še dodatno škodo.