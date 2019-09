Neurje povzročilo škodo v hrvaški Istri

V Rovinju je prejšnjo noč padlo 68 litrov dežja na kvadratni meter, v zadnjih dveh dneh 107 litrov, kar je več, kot je mesečno povprečje, poroča hrvaški meteorološki portal istramet.hr. V Poreču so namerili 65 litrov dežja na kvadratni meter, več kot 30 litrov pa tudi v Baderni in Rovinjskem selu. Tudi drugod v hrvaški Istri so prejšnjo noč zabeležili hude nalive.

Poveljnik gasilcev Dino Kozlovec je danes za hrvaške medije potrdil, da v neurju ni bilo poškodovanih. Uspešno so rešili tudi osebo iz avtodoma v avtokampu Polari pri Rovinju.

Izpostavil je, da so v nedeljo zvečer in v noči na danes gasilci posredovali 40-krat, največkrat na območju Rovinja. Skupaj s kolegi iz komunalnih služb in hrvaškega elektrogospodarstva so večinoma odstranjevali podrta drevesa in polomljene veje ter črpali vodo iz poplavljenih prostorov v Poreču, Pulju, Umagu in Labinu.