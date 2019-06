Neurje pustošilo po delih Nemčije in Češke

Na Bavarskem so vremenoslovci namerili sunke vetra s hitrostjo do 120 kilometrov na uro, poročajo pa tudi o ogromni toči s premerom do šest centimetrov. Zaradi toče je bilo na širšem območju Münchna poškodovanih več avtomobilov in strešnih oken, zaradi močnega deževja pa je poplavljalo hiše, so sporočili s policije.