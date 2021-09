V UKC-ju, kjer so posledice neurja odpravljali ves dan, je voda po stopnicah tekla kot slap, skoraj nemogoče pa je bilo najti cestni podvoz, v katerem ne bi plaval vsaj en avtomobil. Deroča voda, ki je naraščala iz sekunde v sekundo, je naenkrat vdrla tudi v enega izmed ljubljanskih lokalov, ujetim gostom in zaposlenim pa so na pomoč morali priskočiti gasilci.