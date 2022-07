Neurje v Ljubljani: v treh urah gasilci opravili prek 100 intervencij

Po preteklih zelo vročih in soparnih dneh je večino Slovenije dobro namočilo. Tudi Ljubljana se je v le 20 minutah spremenila v vodno mesto. Močno deževje z vmesno točo in hudim vetrom je podiralo smreke in zalivalo ceste. Avtomobili so se le stežka prebijali domov na varno. Medtem pa so gasilci že odhajali na teren. V le treh urah so opravili prek 100 intervencij, sodelovalo je kar 18 prostovoljnih gasilskih društev in 183 gasilcev. Dan po hudi uri so marsikje tako čistili kleti, hodnike in ceste.