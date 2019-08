Neurje v Španiji: odnašalo avtomobile, divjal tornado, na ulicah več centimetrov ledu

Špansko prestolnico Madrid in okolico je prizadelo močno neurje s točo, obilne padavine pa so povzročile tudi hudourniške poplave, ki so odnašale avtomobile. V okolici Malage pa so zabeležili celo tornado.

Na ulicah Madrida se je nabralo za več centimetrov ledu, nekatere ceste pa so se spremenile v hudournike, ki so odnašali vse pred seboj. Odnašalo je celo parkirane avtomobile, kažejo posnetki, ki jih je na spletnih straneh objavil časnik El Mundo. Še posebej je bilo prizadeto naselje Arganda del Rey jugovzhodno od Madrida, ki ga je prekrilo z debelo ledeno plastjo toče. "Neurje se je začelo okoli 18. ure. Trajalo je okoli deset minut, a je povzročilo pravcato katastrofo,"je za El Mundo povedal eden od prebivalcev. V središču Madrida so morali zapreti več cest, predvsem pa predorov in podvozov, ki jih je poplavilo. Tudi več linij podzemne železnice so morali ustaviti. Neurje je začasno prekinilo tudi promet na letališču Barajas. V Malagi pa so posneli celo tornado. Obseg škode še ugotavljajo. Po dosedanjih informacijah v neurju ni bil nihče poškodovan.