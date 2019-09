Neuspešno reševanje morebitnih preživelih: iz vode potegnili že 20 trupel

Potem ko je kapitanka Monica Rochester poklicala na pomoč, sta stekli reševalna in iskalna akcija. Medtem ko so gasilci poskušali požar pogasiti, je ladja, namenjena za potapljaške izlete, potonila. Trenutno leži na globini dvajsetih metrov in je od otoka Santa Cruz oddaljena le kakih 20 metrov.

V ponedeljek so reševalne ekipe iz vode sprva potegnile štiri trupla, katera še vedno niso identificirali. Trupla štirih drugih žrtev pa so nato opazili na dnu oceana v neposredni bližini plovila, poimenovanega Conception. "Naše misli so sedaj pri družinah žrtev te grozne tragedije," je dejal Bill Brown, šerif okrožja Santa Barbara.