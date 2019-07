Hud vročinski val: v New Yorku za prebivalce odprli 500 centrov za hlajenje

Vročinski val bo tako občutilo okoli 200 milijonov ljudi v velikih mestih, kot so New York, Washington in Boston, poročaBBC. Visoke temperature so zajele tudi Kanado. Oblasti tako svarijo prebivalce, da se ustrezno zaščitijo pred vročino.

Mesto New York je za prebivalce odprlo 500 centrov za hlajenje. "V soboto bo res, res hudo, nadaljevalo se bo do nedelje," je v opozorilu mestu dejal newyorški župan Bill de Blasio. "Pazite nase, ne hodite na vročino, če ni res potrebno ... to so resne, resne stvari," je posvaril. Prebivalcem nameravajo pri hlajenju pomagati tudi Detroit in številna druga ameriška mesta.