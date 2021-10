Nevarno posnemanje iger iz južnokorejske serije in opozorilo staršem, naj otroci serije ne gledajo

Ko tekmovanje v igrah iz otroštva postane lov za bajno vsoto denarja, a hkrati beg pred smrtjo. To je Squid game oziroma Igra lignja, južnokorejska serija, ki vzbuja veliko skrbi, kako vpliva na igranje otrok. V Belgiji in Angliji opozarjajo, da je namesto brezskrbnega druženja otroke zdaj strah kaznovanja v primeru poraza. Igre, ki se pojavljajo v seriji, so postale tudi viralne na družbenih omrežjih, kot je TikTok. Serija ima oznako 16+, torej ni primerna za mlajše gledalce, a ta je dobro poznana tudi otrokom pri nas. Bi nas moralo res skrbeti?