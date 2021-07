Verjetnost za krvni strdek po cepljenju 1 na 100 tisoč prebivalcev

Zdaj je uradno: posebna tričlanska komisija pri ministrstvu za zdravje je potrdila, da je smrt žene slovenskega diplomata v Bruslju zaradi tromboze s trombocitopenijo po cepljenju s cepivom Janssen gotovo povezana s cepljenjem. Gre za nevaren, a izjemno redek stranski učinek, ki se lahko pojavi od 4 do 28 dni po cepljenju z vektorskimi cepivi. Verjetnost za krvni strdek po cepljenju s cepivi proti covidu je namreč 1 na 100 tisoč prebivalcev. Za primerjavo: krvni strdek dobi 1 od 1000 žensk, ki jemljejo oralno kontracepcijo, po 45. letu pa se v populaciji verjetnost za krvni strdek še poveča, verjetnost zanj je 1 proti 200. In prav zato, ker so resni neželeni učinki tako redki, smrt zaradi njih pa še redkejša, ministrstvo za zdravje o omejitvah cepljenja s cepivom Janssen ne razmišlja.

