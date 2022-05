Ana Maria Mitič izrabljena za prodajo shujševalnih tablet

Približuje se poletje, sezona kopalk in s tem želja po izgubi odvečnih kilogramov. Najbolj priljubljena pot do sanjske postave je seveda najhitrejša in s čim manj truda, zato so v tem času v porastu čudežni shujševalni programi in prehranska dopolnila. Podjetja za čim boljšo prodajo teh, večkrat neučinkovitih ali celo škodljivih produktov, zlorabijo ime slavne osebe. To se je pred kratkim zgodilo tudi igralki in komičarki Ani Marii Mitič. Njena telesna preobrazba je bila izrabljena za prodajo shujševalnih tablet. Kako se je to sploh zgodilo in kako nevarni so shujševalni dodatki, ki vam največkrat oklestijo le denarnico, ne pa tudi kilogramov?

"Kot po tekočem traku so začela prihajati sporočila in želje po tem, da kupijo nekakšne tablete od mene, ker preko spleta jim je to malo sumljivo. Kakšne tablete, prosim?" tako je Ana Maria Mitič, ki je v slovenskem prostoru zelo znana, presenečeno izvedela, da sta njeno ime in videz izkoriščena za prodajo shujševalnih tablet. "Res sem shujšala, ampak nikakor in nikoli s tabletami," pojasnjuje. Podjetje Bernadatte LTD., ki ima svoj sedež v Panami, ljudi zavaja že dolgo. Inšpektorat RS za zdravje je že v letu 2020 opozoril, da učinki sestavin v njihovih izdelkih niso bili dokazani in zato določene trditve niso bile odobrene od Evropske komisije. Izdelki so lahko zato popolnoma brez učinka ali celo škodljivi za zdravje. Na to opozarja tudi Center za krepitev zdravja. "Kar koli se kupuje preko interneta, tam res ni popolnoma nobenega nadzora," pove Neža Smrkolj iz Centra za krepitev zdravja Kranj. icon-expand Ana Maria Mitič FOTO: Kanal A Tudi znana slovenska revija Cosmopolitian piše o čudežnih tabletah, zaradi katerih naj bi znana Slovenka zgubila kar 25 kilogramov. Spodaj pa komentarji, morda lažni ali resnični, ki nakazujejo nakup in zadovoljstvo s prav temi tabletami. "Predstavljajte si: Lojzka gre in kupi tablete, da bo šla lepa v kopalke, ko bo šla v Poreč in evo, Mitičeva ji proda tablete in ne vemo, kaj se z njo zgodi oziroma vsaj ne shujša," še pove Mitičeva. Zdravstvene težave, ki se zaradi stranskih učinkov neodobrenih zdravil lahko pojavijo, niso vredne nakupa. Smrkoljeva opozarja še: "Bili so določeni "fat burnerji", ob katerih si lahko umrl, če je bila zaužita prekomerna količina. Potem so bili različni zaviralci apetita, ki so istočasno vodili k depresiji." "Prosim, ne kupovati, ne boste shujšali zaradi tablet, sirupov in vsega ostalega. Bodite aktivni in glejte na svoje zdravje. Lepi smo, kakršni smo, to je samo lupina," poziva Mitičeva. Ana Maria Mitič in Center za krepitev zdravja zato opozarjata, da je odločitev naša. Nepreverjenih izdelkov preko spletnih strani ne kupujmo. Namesto tega se raje odločimo za uravnoteženo prehrano in gibanje.