Nevarnosti povečanega sosežiga odpadkov, za zdravje se bojijo vsi domačini

Več kot 100 let se že kadi iz anhovskih peči. Njihov cement se je uporabljal pri več kot polovici objektov v državi. V zadnjih 15 letih so namenili 150 milijonov evrov za eno najsodobnejših linij za proizvodnjo cementa v Evropi. A zrak iz anhovskih peči že več kot 100 let dihajo okoliški prebivalci. Tudi zrak, kjer za proizvodnjo cementa smeti uporabljajo kot gorivo. In povečanju tega sosežigavanja so domačini že pred 22 leti na referendumu jasno rekli ne. Proizvodnja se je vseeno povečala. Podjetje ne pošilja meritev temperature sosežigavanja. Arso pravi, da so te meritve nujne, ob tem je pri drugih opravljenih meritvah več odstopanj.