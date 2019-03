Neverjetne fotografije 'kraljice' slonov

"Bilo je neverjetno," je povedal Burrard Lucas za CNN. "Še posebej v današnjem času, ko so ti sloni z dolgimi oklji tako zelo redki," je še dodal. Will je kot otrok nekaj časa živel v Tanzaniji, kar je spodbudilo njegovo zanimanje za fotografiranje divjih živali.

"Upam, da bom s fotografijami navdušil koga nad tem zanimivim svetom živali in jih prepričal v to, da podprejo organizacije, kot je Tsavo, ki tako dobro skrbijo za ohranitev živali." Fotografije bodo sicer zbrane v knjigi, ki jo pripravlja fotograf, poimenoval pa jo bo "Dežela velikanov".

"Najzgodnejši spomini so safari in divje živali. Od takrat naprej čutim to strast do narave," je povedal. Fotografije je posnel s pripomočkom, znanim pod imenom "Beetlecam", ki mu omogoča, da divje živali posname od blizu in hkrati v njihovem naravnem okolju. S projektom je, kot pravi, želel poudariti velikost in mogočnost teh živali.

Glavna tema fotografij je sicer slonica, znana kot F_MU1. Kmalu, potem ko jo je fotografiral, je slonica poginila zaradi naravnih vzrokov. Na svojem blogu je zapisal, da je preživela obdobja krivolova.

"Ugotavljam, da so posnetki res navdihujoči na pogled, saj je zelo pozitivno in navdihujoče misliti, da so sloni, kot je ta, še vedno tam zunaj – niso bili lovljeni ali zaklani," pravi.

To pa ni prvič, da so Burrard-Lucasove fotografije zaokrožile po svetu. Prav tako v Keniji je v svoj fotografski objektiv ulovil črnega panterja in s tem izpolnil svoje sanje. Po letu 1909 je to prvi fotografski dokaz o obstoju te redke živali na območju vzhodne Afrike.Fotograf še dodaja, da so sloni z dolgimi oklji še redkejši kot črni leopard.