Neverjetne telesne preobrazbe košarkarjev lige NBA

Med pandemijo koronavirusa je bilo mnogo športnikov prepuščenih samodisciplini. Sami so morali skrbeti za to, da so ves čas ohranjali dobro kondicijo in formo, da bodo takoj, ko se različna tekmovanja začnejo, pripravljeni na najhujše napore. Veliko je bilo govora o fizični pripravljenosti našega košarkarja Luke Dončića, tudi zato, ker je bila izjava njegovega kondicijskega trenerja Jureta Drakslarja narobe interpretirana. In medtem ko so lahko navijači Dallasa brez skrbi, Luka je namreč že zdaj v dobri formi, smo v ligi NBA lahko videli že kar nekaj preobrazb košarkarjev.