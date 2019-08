Neverjetni posnetki eksplozij v skladišču streliva

Po navedbah ministrstva so ogenj popolnoma pogasili, okoli 5. ure po moskovskem času (okoli 4. ure po srednjeevropskem) pa so se končale eksplozije.

Požar je izbruhnil v ponedeljek popoldne. Ker je odjeknilo več eksplozij, so oblasti evakuirale prebivalce v krogu 20 kilometrov od skladišča. Po najnovejših podatkih je bilo v požaru poškodovanih 12 ljudi, ni pa bilo smrtnih žrtev. Ministrstvo je tudi sporočilo, da eksplozije niso povzročile večje škode v mestu Ačinsk in drugih naseljih blizu skladišča. V skladišču naj bi bilo 40.000 topniških izstrelkov kalibra 125 in 152 milimetrov.