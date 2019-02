Neverjetni posnetki deročega plazu v Braziliji tik pred katastrofo

Potem ko je popustil jez v bližini brazilskega mesta Belo Horizonte, sta deroča voda in blato zahtevala smrt več ljudi, ki so delali v rudnikih ali živeli na območju pod jezom okrog mesta Brumadinho z 39.000 prebivalci.

Večina žrtev in pogrešanih je bila uslužbencev rudarskega podjetja Vale, ki je imelo v lasti porušeni jez. Oblasti so odredile, da se tri milijarde dolarjev (dobrih 2,6 milijarde evrov) sredstev Valeja zamrzne, da bo družba z njimi izplačala odškodnine in plače svojcem delavcev ter poplačala škodo.