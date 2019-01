Neverjetno helikoptersko reševanje v francoskih Alpah

Reševanje se je zgodilo 2. januarja v francoskih Alpah blizu prelaza Anterne, nedaleč od mesta Chamonix. Potem ko je skupina izkušenih smučarjev doživela manjšo nesrečo zaradi vdora snega in si je eden poškodoval koleno, so morali poklicati pomoč.

Kot lahko vidimo s posnetka, je pilot helikopter zelo približal snežni steni, in izvedel vrhunski manever v natančnosti letenja, saj je uspel elise držati nekaj decimentrov stran od strmega pobočja. A pilot je, po njegovih besedah, izvedel običajen manever, kjer se delno nasloniš na pristajalne smuči, da obdržiš stabilen let. Najprej so se izkrcali reševalci, da so za polet pripravili 19-letnika s poškodovano nogo. Pilot je nato v drugem maneveru pobral reševalce in nato z nekaj manevrskega prostora več pobral še enega ter poškodovanca z vitlom in vse odpeljal v dolino.