Neverjetno presenečenje: direktor podjetja med zaposlene razdelil 40 milijonov dolarjev božičnice

"Želel sem narediti nekaj samo za njih, da bi videli, kako resnično cenim njihov trud," je Schoenherr v krajšem pogovoru za ameriško televizijo CNN odgovoril na zelo preprosto vprašanje - zakaj se je odločil za takšno velikodušno gesto.

"Z ženo sva 45 let veliko finančnih sredstev namenila različnih organizacijam za različne namene. Pred kratkim sem se ob enem takšnih dogodkov spomnil, da je razlog, da sva to sploh lahko počela, uspeh podjetja, za velik del katerega so zaslužni prav zaposleni. Nerad jim rečem zaposleni, ker so zame veliko več od tega. Ampak prav zaradi njihovega predanega dela in zvestobe sva lahko z ženo denar namenila za pomoč drugim," je možakar razložil ozadje rojstva te ideje.

Ob objavi novice so po licih zaposlenih tekle tudi solze sreče. Do direktorja je pristopila ena od delavk in se mu zahvalila za njegovo velikodušno gesto. "Povedala mi je, da si je že več let nameravala popraviti zobe in da ima zdaj končno denar za to," je še povedal direktor družinskega podjetja iz Michigana in dodal, da je podobnih zgodb med zaposlenimi še več.