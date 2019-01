'Iztegnila sem roko, da se me je dotaknila, ko je zaplavala mimo'

Oboževalci morskih psov so navdušeni nad posnetki potapljačev, ki so na Havajih ujeli neprecenljive trenutke srečanja z velikim belim morskim psom. Potapljači verjamejo, da so srečali doslej največji znani primerek belega morskega psa. Samičko Deep Blue, ki je pred nekaj leti 'zaplavala' v središče pozornosti, ko jo je posnela filmska ekipa Discovery Channela.

Potapljači so ob obali North Shore na Havajih opazili ogromnega morskega psa, za katerega predvidevajo, da je zaradi velikosti, primerek naj bi bil dolg približno šest metrov, in ostalih značilnosti največji morski pes, ujet na filmski trak na svetu, znan kot 'Deep Blue', poroča CNN. Ekipa verjame, da je v objektiv ujela prav samičko, poimenovano Deep Blue, ki jo je pred petimi leti srečala tudi filmska ekipa Discovery Channela in je postala ena izmed najbolj znanih morskih bitij na svetu. V posnetku, ki se je bliskovito razširil na družbenih medijih, je ogromno bitje priplavalo do kletke za potapljanje, se je navdušeno oklepalo, potem pa izginilo nazaj v globino.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Raziskovalka morskih psov Ocean Ramseyje bila 15. januarja s svojo ekipo na odpravi, v kateri so spremljali tigraste morske pse, ki se hranijo z nastavljenimi trupli kitov. Kar naenkrat pa se jim je nasmehnila sreča, njihovemu plovilu se je začel približevati orjaški morski pes: "Bila je ogromna, prelepa velikanka, ki je želela naše plovilo uporabiti zato, da se je malo podrgnila in popraskala. Z nami je ostala skoraj cel dan. Poleg tega je bila šokantno velika lepotica videti, kot da pričakuje mladička." Veličastnega bitja so se dotaknili Ekipa se je morskemu psu lahko dovolj približala, da so se ga dotaknili: "Prišla je do nas in se podrgnila ob plovilo, zato smo predvidevali, da bi lahko pričakovala naraščaj. Potem je odplavala od nas v spremstvu dveh delfinov, ki sta plesala okoli nje." Kot je sanjski dogodek vsakega raziskovalca morskih psov opisala Ramsey: "V naši bližini je ostala skorajda cel dan, mi pa smo jo potrpežljivo opazovali, kako se je počasi hranila. V nekem trenutku je počasi priplavala do mene. Nežno sem iztegnila roko, da se me je dotaknila, medtem ko je plavala mimo.Ramseyjeva je pojasnila, da morski psi včasih želijo, da se jih dotakneš. A hkrati je opozorila, da gre za nepredvidljiva bitja in tisti, ki niso strokovnjaki, naj se jim ne približujejo. "Srečanje s tem morskim psom je neverjetno vznemirljivo," je dodala.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Beli morski psi so redkost na območju havajskega morja, je pojasnila Ramsey, ki predvideva, da bi lahko samičko iz globin pripeljala lakota. Takšna srečanja so na Havajih redka, a znanstveniki so odkrili, da se ti občasno selijo vsako zimo, tudi na Havaje. Samci se sicer najpogosteje vrnejo domov, samice na poti pa večkrat zaidejo. Kot je pojasnila Ramseyjeva, se morda na prvi pogled zdi neverjetno, da bi morski pes prepotoval tako dolgo pot, a te veličasne živali so znane po tem, da prepotujejo cele oceane. Znanstveniki so leta 2000 posneli pot enega izmed velikih belih morskih psov, ki je prepotoval kar 19955 kilometrov iz južne Afrike do severne Avstralije in nazaj.

V naši bližini je ostala skorajda cel dan, mi pa smo jo potrpežljivo opazovali, kako se je počasi hranila. FOTO: AP