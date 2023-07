S severa je v ponedeljek prišel pas neviht, ki je Avstrijo dosegel že ponoči, a je na srečo ob prihodu nad našo državo nevihtna celica oslabela, je pa zato na avstrijskem Koroškem za seboj pustila razdejanje. Sunki silovitega vetra so ruvali in lomili drevesa in odkrivali strehe, v kampu pri Goslinskem jezeru je bilo poškodovanih deset ljudi, ki so jih zdravniško oskrbeli. Nedaleč od slovenske meje je veter s točo odtrgal vrh cerkvenega stolpa in povzročil večjo škodo.