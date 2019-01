Nevihta na Tajskem prizanesla turističnim otokom

Kot so sporočile oblasti, na letoviških otokih Phuket in Phi Phi ni bilo smrtnih žrtev ali večje gmotne škode. Letalski promet na Phuketu poteka nemoteno.

Številni turisti ostali na ogroženih območjih

Kot je sporočil vodja nacionalnega parka Napparat Thara Supoj Lomlim, so oblasti v petek z letoviških otokov Phi Phi preventivno evakuirale več sto turistov, vendar so številni ostali na tamkajšnjih območjih.

Nevihta je prizanesla tudi priljubljenim turističnim otokom Koh Samui, Koh Phangan in Koh Tao, kjer so v petek zaradi močnega deževja zaprli letališča in pristanišča.

Letalski in ladijski promet sicer znova obratujeta na vseh treh otokih, vendar so pričakovane zamude.

Prva nevihta po 30 letih zunaj sezone monsunov

Tropska nevihta je po navedbah vremenoslovcev ob prestopu v Andamansko morje oslabela v depresijo.

Terjala je najmanj dve življenji. V bližini meje z Malezijo je v petek umrl ribič, potem ko so valovi zadeli njegov čoln, ko se je vračal v pristanišče. Enega ribiča še pogrešajo. Že v sredo pa je sicer zaradi neupoštevanja prepovedi plavanja umrl Rus, ki je utonil pri otoku Koh Samui.

Pabuk je kopno dosegel v petek popoldan v provinci Nakhon Si Thammarat, južno od turističnih letovišč v Tajskem zalivu.

Gre za prvo tropsko nevihto, ki je zadnjih 30 letih prizadela to območje zunaj sezone monsunov.

Vremenoslovcev so pred tem opozorili, da bi lahko bila to najbolj uničujoča nevihta na Tajskem po letu 1962, ko je to državo prizadela tropska nevihta Harriet. Ta je zahtevala skoraj tisoč življenj.