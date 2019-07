Nevihta v le nekaj minutah razdejala Zadar, drugod klestila tudi toča

V Zadru je divjala silovita nevihta, ki je trajala le nekaj minut, a je povzročila hudo razdejanje in težave v prometu. Drugod na Hrvaškem je klestila toča. Nestabilno vreme bo trajalo do sredine tega tedna, prav tako pa se bo občutno ohladilo.

Hudo neurje je včeraj okoli 23. ure zvečer prizadelo Dalmacijo – najhuje je bilo v Zadru ter njegovi okolici. Sunki vetra so presegali tudi 100 km/h, kar je povzročalo težave v prometu in na morju. Močan veter je premikal kontejnerje, več vozil pa je bilo poškodovanih. Zaradi obilnih padavin so se v Zadru borili tudi s poplavami, gasilci na terenu pa so imeli največ dela z odstranjevanjem dreves, ki so na več mestih padle na cesto. Šlo je za kratko, a silovito nevihto, ta pa je povzročila t.i. "micro burst. Vse skupaj je trajalo le nekaj minut, poročaZadarski.hr.

Toča je klestila tudi drugje po državi, vozniki na avtocesti med Rijeko in Zagrebom v bližine Crikvenice pa so ravnali nadvse neodgovorno in na avtocesti ustavljali pod nadvozi.

