Nevihte nad Srbijo: Kaos v Beogradu, 'gejzirji' sredi ulice

Nevihte, ki so jih napovedovali srbski meteorologi, so že zajele Srbijo in povzročile veliko nevšečnosti. Ponekod pada toča v velikosti kokošjih jajc, srbski mediji pa poročajo o 'gejzirjih sredi ulice' v Beogradu. Nestabilno vreme srbski meteorološki zavod napoveduje do torka.

Srbski meteorološki zavod RHMZ je izdal nujno opozorilo zaradi obilnih padavin, grmenja in močnih vetrov. Neurje, ki so ga napovedali, je že zajelo Vojvodino in prešlo zahod države, hudo pa je tudi v Beogradu. Na jugu Banata pada toča v velikosti kokošjih jajc, poročajo srbski mediji. Veliko težav imajo v prestolnici, kjer na ulicah vlada kaos, zaliva pa tudi garaže in hiše.

Večerno neurje je poplavilo tudi hotel Crown Plaza, nekdanji Intercontinental. Zaradi vdora vode se je sprožil kratki stik, ki je sprožil 'panično stikalo' in posledično požarni alarm. Gasilci so se takoj odpravili tja, a na srečo ni gorelo in nihče ni bil poškodovan. Gostje so bili kljub temu evakuirani, požarni škropilniki pa so povzročili škodo v hotelu. V 19 mestih so razglasili izredno stanje, načelnik štaba za izredne situacije Bratislav Zečević pa zagotavlja, da so v pripravljenosti zaradi izdanih rdečih opozoril.

Prebivalci Beograda so v objektiv ujeli tudi 'gejzirje', kot so jih poimenovali, ki nastajajo zaradi ogromnih količin vode. V nekaterih delih mesta je okoli poldneva le v uri in pol padlo približno 60 litrov dežja, piše Telegraf. Nova pošiljka padavin je napovedana tudi ponoči.

Nestabilno vreme RHMZ napoveduje do torka, nevihta pa se bo pomikala proti severovzhodu države.