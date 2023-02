Na sojenju slovenski celici Kavaškega klana je bila zaslišana kronska priča tožilstva, skesanec Darko Nevzatović, ki je bil zadolžen za logistiko, torej za prevoz droge in denarja. Po njegovih besedah so kurirji, torej njegovi vozniki tovornjakov, na teden povprečno prepeljali okoli 25 do 30 kilogramov kokaina in okoli 50 do 60 kilogramov konoplje, včasih tudi heroin in tabletke.