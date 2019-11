Kot bi pokadili 50 cigaretov na dan: 'New Delhi je postal plinska celica'

20 milijonov prebivalcev, ki jih premore indijska prestolnica New Delhi, se te dni duši v izredno nevarnem smogu. Onesnaženje zraka je tako hudo, da so oblasti razglasile izredne razmere. Šole so zaprte, številne lete na mednarodnem letališču pa so morali odpovedati.

Strokovnjaki opozarjajo, da prebivalci dihajo tako onesnažen zrak, kot če bi na dan pokadili do 50 cigaret.

"Vsak dan, ko se zbudim, imam glavobol. Dušim se. Moje nosnice so vnete, oči me pečejo," je za tuje medije povedal eden od indijskih študentov. Kot je na Twitterju zapisal eden od indijskih politikov, je Delhi postal 'plinska celica'.

Ameriško veleposlaništvo v New Delhiju je danes zjutraj po krajevnem času izmerilo kar 613 mikrogramov trdnih delcev PM 2,5 v kubičnem metru zraka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da povprečna dnevna raven delcev PM2,5 ne preseže 25 mikrogramov na kubični meter zraka.

Trdi delci s premerom tridesetine človeškega lasu lahko prek pljuč pridejo v kri. Daljša izpostavljenost delcem PM2,5 poveča tveganje za bolezni srca in ožilja ter pljučnega raka.

Nevaren smog sicer New Delhi prizadane vsako zimo, in sicer zaradi nizkih temperatur in šibkih vetrov. Dodatno pa zrak onesnažuje tradicionalno požiganje polj v sosednjih indijskih zveznih državah. Čeprav požiganje polj ni dovoljeno, satelitski posnetki ameriške vesoljske agencije Nasa kažejo, da v zvezni državi Punjab zadnje dni gori na tisoče požarov.