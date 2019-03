Savdski princ naročal umore že pred Hašokdžijevo smrtjo

Vsaj nekatere tajne misije so izvedli člani iste skupine, ki so oktobra ubili in razkosali Hašokdžija, kar kaže na to, da je bila njegova smrt del širše operacije, s katero so želeli utišati vse savdske disidente, ki so kritizirali oblast. Morilci novinarja so bili vključeni v najmanj dvanajst operacij, poroča New York Times, ki navaja vire, ko imeli dostop do tajnih informacij o skupini, ki so jo ameriške oblasti poimenovale "Savdska skupina za intervencije".

Po poročanju ameriškega časnika New York Times je savdski prestolonaslednik Mohammed bin Salman odobril operacije za utišanje disidentov, ki so vključevale vse od ugrabitev, pridržanj do mučenja savdskih državljanov. Skupina, ki je izvajala operacije po naročilih princa, je z delom pričela že leta 2017, torej več kot leto pred okrutnim umorom novinarja Džamala Hašokdžija na savdskem konzulatu v Istanbulu, ki je pretresel mednarodno skupnost.

Savdske oblasti trdijo, da smrt novinarja Haškodžija ni bila naročena s strani princa ali kralja, temveč, da je bila odločitev, da ga ubijejo, sprejeta s strani ekipe na kraju samem. Kot so dejali vladni uradniki, odgovorne za umor tudi kazensko preganjajo. 11 savdskih državljanov se sooča z obtožbami, da so bili vpleteni v umor, za pet izmed njih tožilstvo zahteva smrtno kazen. Turške in ameriške obveščevalne agencije medtem trdijo, da je bil umor dobro premišljen, naročil pa ga naj bi sam princ Mohammed.

Predstavnik savdskega veleposlaništva v Washingtonu je za ameriški časnik dejal, da savdski zakoni prepovedujejo mučenje, savdske oblasti pa kaznujejo tiste, ki so vpleteni v tovrstne zlorabe oblasti. Kot je še povedal, sodniki ne morejo sprejeti priznanj, ki so nastala kot posledica mučenja. Državni tožilec in komisija za človekove pravice naj bi sicer že raziskovala nedavne obtožbe.

Nekatere operacije so vključevale prisilno vrnitev Savdijcev iz drugih arabskih držav ter pridržanje in mučenje zapornikov v palači princa in njegovega očeta kralja Salmana . Eden izmed teh, ki so jih pridržali, univerzitetni predavatelj jezikoslovja, ki je pisal blog o položaju žensk v Savdski Arabiji, je lani poskušal storiti samomor, potem ko je bil dlje časa podvržen psihološkemu mučenju.

Savdska Arabija sicer že v preteklosti ni bila milostna do disidentov, a se je zatiranje povečalo, ko je prestolonaslednik prevzel določene dele oblasti. Da bi si utrdil moč, je takrat takoj na začetku odpustil princaMohameda bin Nayefa, ki je nadziral varnostne službe in prevzel nadzor nad obveščevalnimi agencijami.

Od takrat so savdske varnostne sile priprle na desetine duhovnikov, intelektualcev in aktivistov, za katere so predvidevali, da predstavljajo grožnjo, pa tudi ljudi, ki so objavili kritične ali sarkastične komentarje o oblasti na Twitterju.

Trump ne verjame niti svoji obveščevalni agenciji

Skupino za hitro intervencijo je pooblastil princ Mohammed, nadzoroval pa jo je Saud al-Qahtani, njegov pomočnik. Njegov namestnik, Maher Abdulaziz Mutreb, obveščevalni častnik, ki je s kronskim princem potoval v tujino, pa je vodil ekipo na terenu. Še en operativec v ekipi je bil Thaar Ghaleb al-Harbi, član kraljeve straže, ki je leta 2017 napredoval zaradi hrabrosti med napadom na palačo princa Mohameda. Mutrebu in Al-Harbiju v Riadu sodijo zaradi obtožb, povezanih s smrtjo Hašokdžija, je dejal savdski uradnik, medtem ko je al-Qahtani v hišnem priporu, prepovedali pa so mu tudi vsa potovanja v tujino.

Ko je princ Mohamed leta 2017 zaprl na stotine princev, poslovnežev in nekdanjih funkcionarjev v hotel Ritz v Riadu in jih obtožil korupcije, sta al-Qahtani in Mutreb delala v hotelu in pritiskala na "zapornike". Mnogi od tistih, ki so bili priprti v Ritzu, so bili predmet fizične zlorabe, po mnenju prič pa je eden umrl v priporu. Ni znano, ali so člani ekipe za hitro intervencijo sodelovali pri zlorabi. Savdska vlada je vse obtožbe o zlorabah zanikala.

Toda šele potem ko je Hašokdži umrl, se je začel poudarjati obseg dela skupine. Mutreb in Al-Harbi sta bila v času umora v konzulatu, trdijo turški uradniki. Čeprav je ameriška obveščevalna služba potrdila, da je princ Mohammed po vsej verjetnosti vedel, da bo novinar umorjen, ameriški predsednik ni želel ukrepati in je ves čas trdil, da dokazi niso prepričljivi. Kronski princ je namreč velik zaveznik Bele hiše, predvsem pa Jareda Kushnerja, predsednikovega zeta in višjega svetovalca.