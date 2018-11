Newyorčane presenetil prvi sneg in ohromil mesto

Prebivalce Velikega jabolka je presenetila prva večja snežna nevihta letos in povzročila kaos v mestu. Med večerno prometno konico je v New Yorku v nekaj urah zapadlo več kot 15 cm snega, kar je rekord meseca novembra – več snega je zapadlo le še leta 1938. Moker sneg in sunki vetra so podrli več dreves in popolnoma ohromili promet, tudi letalski. Na letališču JFK so morali odpovedati več letov.

FOTO: AP

Med večerno četrtkovo prometno konico v največjem ameriškem mestu so prebivalce presenetile nepričakovane snežinke, ki so se v nekaj urah spremenile v večjo snežno nevihto. Meteorologi so sprva predvidevali, da bo zapadlo le nekaj centimetrov, a okoli polnoči so v Centralnem parku namerili že 15 centimetrov snega.

New York je pobelil sneg. FOTO: AP

Mokre snežinke, ki so se kasneje z zvišanjem temperatur spremenile v ledeni dež, in močni sunki vetra so podirali drevesa in popolnoma ohromili promet. Prometne nesreče so se vrstile druga za drugo, več ur pa je bil zaprt tudi most Georga Washingtona. Policija je ljudem svetovala naj ostanejo v zaprtih prostorih in se izogibajo cestam.

Mestno komunalno podjetje je pojasnilo, da je kaos v mestu povzročila hitra sprememba vremena. "V mestu se trenutno vse premika zelo počasi, večina avtobusov ne obratuje. Na cestah je nekaj sto plugov in okoli 700 trosilnikov soli," so povedali ameriškim medijem.

V ameriški metropoli pa je sneg ohromil tudi letalski promet. Več letal, ki so bila na poti v New York, so morali preusmeriti, nekaj letov pa so tudi odpovedali.