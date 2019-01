Slovenska strokovnjakinja o odmevni raziskavi

Neža Štiglic Hribernik, magistrica psihologije, ki kot raziskovalka na University College London sodeluje na projektih, vezanih na javno zdravje otrok in mladostnikov, sicer zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Vojnik in ena izmed avtoric raziskave, na podlagi katere so nastale nove smernice britanskih pediatrov glede uporabe zaslonov otrok in mladostnikov, pojasnjuje, da sporočilo vodilnih britanskih pediatrov nikakor ni, da staršem sploh ni treba skrbeti glede časa, ki ga otroci preživijo pred zasloni.

Ugotovili so, da je čas, ki ga otroci in mladostniki preživijo pred zasloni, povezan z nezdravo dieto, povišano telesno težo, depresivno simptomatiko in splošnim občutkov zadovoljstva, vendar pri tem ne gre za vzročno posledično povezavo: "V današnjem času otroci in mladostniki, pravzaprav vsi, preživimo veliko časa pred različnimi elektronskimi mediji z zasloni. V javnosti se tako pojavljajo različne ideje o škodljivih učinkih rabe zaslonov. Zato smo v raziskovalni skupini na University College London (UCL), pod mentorstvom pediatra prof. Vinerja, ki je tudi predsednik Royal College of Pediatrics and Child Health (RCPCH), zasnovali pregledno raziskavo. Gre za raziskavo, v kateri smo združili ugotovitve prehodni študij, in sicer nas je zanimalo, kakšni dokazi obstajajo o povezanosti med časom, ki ga otroci in mladostniki preživijo pred zasloni in težavami na področju zdravja in splošnega zadovoljstva. Na podlagi naši ugotovitev pa so nato na RCPCH izdali smernice za starše in strokovnjake glede primerne rabe zaslonov pri otrocih in mladostnikih," pojasnjuje Štigličeva.

V raziskavi ste ovrgli nekatera prepričanja, da je čas pred zasloni sam po sebi škodljiv za otroke oziroma da ni mogoče trditi, da ta čas vpliva na razvoj srčnih bolezni in debelosti. Vseeno pa se je pokazala povezanost med temi dejavniki. Lahko to bolje pojasnite?

V raziskavi smo ugotovili, da obstajajo dokazi, da je čas, ki ga otroci/mladostniki preživijo pred zasloni povezan z nezdravo dieto, povišano telesno težo, depresivno simptomatiko in splošnim občutkov zadovoljstva. Prav tako obstajajo dokazi o povezanosti časa, ki ga otroci preživijo pred zasloni in težavami na področju spanja, predvsem kasnejši odhod v posteljo in manj spanja od priporočene količine. Vendar pri tem ne gre za vzročno posledično povezavo, kot se to pogosto napačno interpretira, zato ne moremo trditi, da čas, ki ga otroci preživijo pred zasloni, na primer povzroča debelost itd. Zavedati se moramo, da čas, ki ga otroci preživijo pred zasloni, ni neposredno škodljiv, ampak lahko spreminja vedenje. Na primer obstajajo študije, ki ugotavljajo, da gledanje v zaslon zamaskira občutek sitosti pri otrocih, kar lahko pripelje do povečanega energetskega vnosa. Prav tako so otroci izpostavljeni oglasom, kjer se promovirajo nezdravi prigrizki in pijače itd.