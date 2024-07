Nezadovoljstvo ob novem predlogu zakona o psihoterapiji: 'Zatakne se že pri sami definiciji'

Ko ima človek težave z zdravjem, si želi, da bi pomoč dobil čim prej. In ker so, če govorimo o duševnem zdravju, čakalne vrste dolge, ljudje iščejo najrazličnejše oblike terapij, da bi se počutili bolje. A področje psihoterapije v Sloveniji je že več let neurejeno. V javni obravnavi je zato trenutno predlog zakona o psihoterapiji, do katerega pa so organizacije, ki terapevte zastopajo, precej kritične. Med drugim nasprotujejo delitvi na klinične psihoterapevte in psihoterapevte, češ da tudi zdravnikov ne ločujemo na tiste, ki zdravijo, in tiste, ki nudijo le podporo.