Nezakoniti migranti v ZDA ne bodo mogli zaprositi za azil

Do ukrepa prihaja po večtedenski predvolilni kampanji, v ospredju katere je bila karavana nekaj tisoč migrantov, ki so se preko Srednje Amerike pomikali proti ZDA. Trenutno je glavnina v Mehiki. Čeprav so podobne migrantske karavane proti ameriški meji reden pojav v zadnjih desetletjih, jeDonald Trump zadnjo predvolilno označil za invazijo.

Ali so te ocene pomembneje vplivale na volitve, ni povsem jasno. Republikanci so namreč v republikanskih državah osvajali volitve za senat, demokrati pa so medtem prevzeli večino v predstavniškem domu in Trumpu zagrenili zadnji dve leti mandata.