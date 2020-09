Nezakonit tajni klub: zlorabe položaja, prirejanje javnih razpisov, podkupovanje

Hrvaško že dober teden pretresa afera v klubu na Slovenski cesti 9 v Zagrebu, v katerega so lahko zahajali zgolj izbranci. V klub so zahajali ministri sedanje vlade, drugi vplivneži in podjetniki ter nekdanji in sedanji predsednik, Stjepan Mesić in Zoran Milanović. Gost kluba je bil tudi podjetnik Krešo Petek, ki naj bi Draganu Kovačeviću, ki klub tudi vodi, v zameno za posel prinesel več tisoč evrov gotovine.