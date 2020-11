Petrovec: Hitri antigenski testi pri asimptomatskih osebah ne delujejo

V primerjavi s prvim valom tokrat opravimo petkrat več testov, laboratoriji v analize vlagajo vse svoje napore. A rezultati so spodbudni: samo v oktobru so dobrih 99 odstotkov testov obdelali v roku enega dne, skoraj 70 odstotkov rezultatov pa že v 12-urah. Z namenom, da bi lahko opravili še več testov, je zdravstveni minister Tomaž Gantar v sredo napovedal uvajanje hitrega množičnega testiranja, predvsem v najbolj ogroženih okoljih, denimo zdravstvu. "Zdaj bomo skušali uvesti redno testiranje enkrat ali dvakrat na teden za pravočasno ugotavljanje asimptomatskih oseb ali pa okuženih, ki imajo zelo blago izraženo simptomatiko, predstavljajo pa lahko izdaten vir dodatnih okužb," je dejal minister.

Hitri testi, ki dajo rezultat v nekaj minutah, odkrijejo osem od desetih okuženih in zato v kritičnih okoljih niso ustrezni, še dodaja. Če denimo spregledamo dva okužena zdravstvena delavca, lahko ta okužita paciente in ostale zaposlene, sledi pa kolaps sistema.

Danes pa vodja inštituta za mirkobiologijo in imunologijo dr. Miroslav Petrovec trdi, da hitri antigenski testi pri asimptomatskih bolnikih ne delujejo: "Vsi proizvajalci, ki trenutno prodajajo hitre teste, v navodilih zelo jasno pišejo, če jih seveda kdo prebere, da je test namenjen dokazovanju okužb pri simptomatskih osebah med prvim in petim dnevom okužbe. Če okužba traja dlje časa, postane ta test nezanesljiv, pa tudi v prvem dnevu včasih test ne pokaže okužbe, čeprav je bolnik kužen."

"Metoda PCR, se pravi molekularno dokazovanje, je najboljša možna metoda, ki jo moramo absolutno priporočati v vseh kritičnih situacijah, to pa bolnišnice in domovi za ostarele gotovo so, in želeli bi, da res ostane na voljo za tiste, ki so lahko zaradi te bolezni življenjsko ogroženi," poziva Petrovec.

Zaradi nezanesljivosti hitrih testov je skeptičen tudi glede tega, da bi s temi testi preprečili vstop okuženih na dogodke, kot se to napoveduje za dunajski novoletni koncert. Podobno je bil skeptičen tudi do hitrega množičnega testiranja na Slovaškem. Tam so v dveh dneh testirali dve tretjini državljanov, kar je 3,6 milijona ljudi, pozitivnih testov pa je bilo komaj za dober odstotek.