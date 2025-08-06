Svet
'Nezaželeni ljubljenčki' hrana za zveri v živalskem vrtu
"Imate doma zajčke ali konje, ki jih ne želite več? Donirajte jih za hrano našim plenilcem," to je poziv danskega živalskega vrta. Tako naj bi poskrbeli za naravno prehransko verigo živali v ujetništvu, pravijo.
